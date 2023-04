‘Argonauti e Xanax’ mette al centro le ansie giovanili

Stasera alle 21,15, al teatro Pazzini di Verucchio, va in scena l’ultimo appuntamento della stagione teatrale: la compagnia Caterpillar si esibirà in uno spettacolo di prosa contemporanea dal titolo Argonauti e Xanax per la regia di Daniele Vagnozzi con i giovani attori Luigi Aquilino, Denise Brambillasca, Gaia Carmagnani, Pietro De Nova, Eugenio Fea, Ilaria Longo, Daniele Vagnozzi. Sette ragazzi, ex compagni di liceo, si ritrovano per risolvere il mistero di un amico: Marco, il più brillante e ambizioso di loro, da anni all’estero, è finalmente tornato in città, ma si è chiuso in casa e non vuole saperne di uscire. Sarà così che il gruppo, come una vera squadra di salvataggio, proverà a fare breccia nella fortezza in cui è rinchiuso, fino a scoprire che le mura che imprigionano l’amico sono quelle dell’ansia e degli attacchi di panico. La rappresentazione ha ottenuto parecchio consenso in tutta Italia e nasce da un progetto svolto in due classi di un liceo dove, partendo da immagini e situazioni riportate come fonti di ansia per i ragazzi, si è giunti alla composizione dello spettacolo teatrale.