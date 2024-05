Aria di Bolkestein anche al porto. Ma i privati hanno un progetto

Sono in scadenza le concessioni demaniali al porto. Dai ristoranti agli spazi commerciali fino a quelli gestiti dagli ormeggiatori, anche al porto di Riccione si respira l’aria della Bolkestein. In questo caso si tratta di demanio portiale e non marittimo come nel caso delle spiagge, ma il risultato è il medesimo. Il Comune si sta muovendo per le evidenze pubbliche come sta accadendo con le spiagge, ammette l’assessore Christian Andruccioli. In questa circostanza, tuttavia, c’è un percorso diverso che potrebbe legare il rinnovo delle concessioni allo sviluppo e agli investimenti nell’area. A dicembre del 2022 si è infatti costituito un consorzio che raggruppa 23 realtà. Ci sono i ristoranti, le attività, gli stabilimenti balneari limitrofi, le cooperative degli ormeggiatori e così via.

L’idea è di procedere con un accordo di programma di iniziativa pubblica che coinvolga e parta dai privati. Una sorta di partenariato tra l’amministrazione e gli operatori, che investirebbero denaro per riqualificare l’intera area portuale. Si tratta di una procedura concorsuale, pertanto il principio delle gare pubbliche verrebbe rispettato. Ma l’accordo di programma offrirebbe, agli attuali concessionari, l’opportunità di continuare le loro attività anche in futuro grazie a un rinnovo. E il Comune si ritroverebbe con il porto finalmente riqualificato.

"Abbiamo lavorato a una proposta che presenteremo a breve – spiega Vincenzo Leardini, referente per il consorzio dei privati – Nonostante il poco tempo a disposizione da quando ci siamo costituiti, visto che il confronto con l’amministrazione si è interrotto nei mesi di commissariamento, siamo riusciti a elaborare una proposta molto interessante per lo sviluppo dell’area". Con darsene riqualificate, nuovo parcheggio interrato in piazzale De Gasperi, un ponte ciclabile tra le banchine e così via. Il progetto si lega al futuro delle concessioni. "Oggi abbiamo un modello apprezzato, pensiamo ad esempio all’offerta e alla storicità dei ristoranti al porto. Un modello che va innovato, ma anche tutelato".

Le concessioni scadono a breve. Entro la fine dell’anno le amministrazioni dovranno provvedere a presentare le gare pubbliche, come accadrà per le spiagge. Questo accadrà se il governo non avanzerà una legge che cambierà il quadro complessivo. Il governo ha convocato per il 12 giugno gli enti pubblici (ma non le associazioni del balneari) al tavolo tecnico sulla mappatura del demanio, tre giorni dopo le europee. Nel centrodestra auspicano che l’esito delle elezioni conceda al governo maggiori margini per procedere con norme che tutelino la situazione esistente.