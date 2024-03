Aria di festa per grandi e piccini

La seconda edizione della ‘Festa di primavera’, ideata e organizzata dall’associazione Banca del Tempo di Bellaria Igea Marina Aps in collaborazione con Comune di Bellaria Igea Marina, il Centro per le famiglie, l’Associazione isola dei Platani e la Romagnabanca, si è conclusa con un altro successo per bambini e famiglie protagonisti del Parco del Gelso e dell’Isola dei Platani. Tra i momenti di lettura per i bambini, la caccia al tesoro al parco del Gelso e il Ludobus con giochi in legno che ha riempito piazza Don Minzoni, domenica le famiglie hanno vissuto un pomeriggio all’insegna del relax e del divertimento. Giornata che è stata arricchita dalla Domenica expò dell’associazione Isola dei platani. Una prima domenica di primavera in attesa dei grandi eventi diffusi che arriveranno il prossimo fine settimana in occasione della Pasqua.