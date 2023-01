Aria, migliora la qualità Stop all’emergenza, si torna alla normalità

Sono state sospese ieri, in base agli esiti dei controlli e del relativo bollettino di Arpae, le misure emergenziali per il contenimento e la riduzione dell’inquinamento atmosferico che erano attive dallo scorso 2 gennaio. Arpae ha stabilito che non sussistono più le condizioni previste dal bollettino emesso il 2 gennaio in cui si evidenziava una previsione di superamento per i prossimi giorni del valore limite giornaliero di polveri sottili Pm10. Da oggi il rientro a una situazione di normalità fino all’esito del prossimo bollettino di lunedì 9 gennaio.