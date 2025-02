Aria nuova nell’area del depuratore

Smantellati i primi locali e attrezzature del depuratore di Riccione per migliorarne l’efficienza ed eliminare i cattivi odori dopo decenni di proteste. Nei giorni scorsi sono iniziate le operazioni per smantellare il vecchio impianto di grigliatura. Di fatto saranno sostituiti i locali e soprattutto le attrezzature che dovranno migliorare il trattamento dei reflui in arrivo al depuratore. Terminato questo primo intervento si interverrà per installare un nuovo impianto di trattamento dell’aria. E’ questo intervento che dovrebbe migliorare la vita delle tante famiglie che vivono vicino all’impianto. Infatti le nuove macchine dovranno limitare le emissioni odorigene, in altri termini la puzza che rendeva irrespirabile l’aria, impedendo ai residenti di tenere le finestre aperte a volte per lunghi periodi. Stando al cronoprogramma fatto da Hera, questa prima parte dell’intervento dovrebbe concludersi entro la stagione estiva. Con le calde serate d’estate i residenti potranno dunque tornare a starsene all’aperto. Questa la speranza viste le nuove apparecchiature da installare. I residenti, oltre alla gru che sta lavorando al depuratore, vedranno un altro importante cambiamento.

Nei prossimi mesi il traffico di mezzi pesanti che accedono all’impianto da viale Portofino, cambieranno abitudini e soprattutto entrata. I camion avranno accesso dall’ingresso lato statale. E’ qui, nella parte dell’impianto a ridosso della statale, che proseguiranno i lavori di miglioramento dell’impianto. L’obiettivo è la ristrutturazione completa del comparto di grigliatura, dunque del trattamento dei reflui. Oltre alla limitazione della puzza che generava l’impianto, verrà migliorata anche la funzionalità del depuratore, la cui realizzazione risale agli anni ’60. All’epoca le case attorno erano poche, poi è iniziata una costante urbanizzazione come in altre zone della città. Nel corso dei decenni l’impianto è stato potenziato in più occasioni, con un aumento delle vasche per il trattamento dei liquami, e la conseguente copertura. "Intervenire su un impianto con una storia così lunga, e in un contesto ambientale così delicato come quello riccionese, è una sfida importante - spiega Angelo Torcaso, per il Gruppo Hera -. Hera ha stanziato importanti risorse per l’implementazione di tecnologie di trattamento all’avanguardia, con la duplice finalità di ottimizzare l’efficienza depurativa e minimizzare l’impatto ambientale, contenendo il più possibile le emissioni odorigene".

Andrea Oliva