Rimini, 13 novembre 2021 - Tutte le domeniche don Arialdo Ruggeri, parroco di San Giovanni in Vecchio e Petrella Massana da 63 anni, sale sulla sua Panda bianca e da Rimini, dove vive nella Casa del Clero dopo un brutto incidente, arriva fino a San Gianni, frazione di Sestino (Arezzo) per dire messa ai trenta parrocchiani del posto, sotto lo sguardo attento della pala giottesca che raffigura "il Biondo", come lo chiama lui con affettuosa confidenza.

E non c’è verso di fargli cambiare idea: "A molti basta una persona importante per correre. A me loro, sono come i miei figli: li ho battezzati tutti, compresi i nipoti: 360 per l’esattezza. E poi li ho pure sposati. Io continuo a venire perché c’è tutto questo qui. E’ vita vera". Ma dal 29 settembre arrivare a San Gianni è impossibile: è crollata una parte di muro che sorregge il ponte sul Fosso Torbellino, benedetto dal don 55 anni fa, e il Comune di Sestino, a causa del ’grave dissesto’, ha ritenuto di bloccare l’accesso per motivi di sicurezza. E il ponte, un tratto del cammino di San Francesco, è off-limits a pellegrini e escursionisti chissà per quanto.

La chiesetta del 1100, già ritrovo dei benedettini di Sant’Angelo del Sasso Simone, e pure il cimitero attiguo, sono pressochè isolati, se non fosse per una strada poderale dove è stata buttata un po’ di ghiaia alla meno peggio che si ricongiunge con la mulattiera ’Colcellalto-San Gianni’ che, in realtà, sarebbe chiusa da 4 anni per una frana mai rimessa a posto. Quassù, a 600 metri sul livello del mare, in alta Val Marecchia dove Toscana, Romagna e Marche si incontrano e manco i cellulari funzionano, non si arriva per caso. "Ma per volontà del Signore" racconta questo anziano parroco di campagna arrivato a San Gianni appena ventiseienne a bordo di una motocicletta e con una valigia piena di progetti. Prima si è inventato la luce elettrica con una turbina. "In seminario l’avevo studiato e la cera delle candele mi si appiccicava sulla tonaca e mamma Maria tribolava per pulirla". Poi il laghetto artificiale per consentire agli agricoltori di dare acqua ai campi e alle bestie costruito dal don con una ruspa. E infine il restauro della chiesa affinchè la pala giottesca potesse tornare a casa dopo 43 anni. "Mi sono messo le mani in tasca – racconta don Arialdo – e ho rifatto il tetto. Ho speso 70 mila euro ma, in fondo, sono i soldi degli stipendi che la Chiesa mi ha dato in questi anni e avevo messo da parte".

L’allarme lo ha finanziato la Diocesi e la videosorveglianza i parrocchiani. In mezzo la storia di un prete speciale. Come quando si rivolse ad Amintore Fanfani, originario di Sansepolcro e all’epoca presidente del Consiglio per far tornare la pala mandata a restaurare all’Opificio delle Pietre dure a Firenze. Ma ora il don non sa a quale santo appellarsi. "Ci trascurano - spiega sconsolato il parroco - il Comune dice di non avere i soldi per mettere a posto il ponte. ISe non viene ripristinato, muore tutto dovrò chiudere la chiesa".