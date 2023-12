Ariminum e il mare, visita guidata con Francesca Minak

Per i tanti visitatori di Rimini in occasione del ponte dell’Immacolata non mancano le occasioni per scoprire i gioielli d’arte della città. Oggi alle 17, al Museo della Città è in programma "Ariminum e il mare", visita guidata in compagnia di Francesca Minak.

Il tema del legame tra Rimini e il mare raccontato in un viaggio che parte dalle origini della città romana e tocca, grazie a reperti rari e preziosi, alcuni dei momenti più importanti della vita e della storia della città.

Partecipazione gratuita. Info e prenotazioni www.ticketlandia.commmusei-rimini