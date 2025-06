Arizona, corsa contro il tempo per riaprire

La stagione estiva potrebbe ancora vedere le luci accese all’hotel Arizona di Bellaria Igea Marina. Dopo giorni di incertezza, arrivano segnali incoraggianti per l’albergo di viale Pinzon: i tecnici incaricati dalla proprietà sono infatti al lavoro per adeguare la struttura alle normative di sicurezza, con l’obiettivo concreto di ottenere a breve una nuova Scia (segnalazione certificata di inizio attività) e riaprire le porte prima dell’arrivo dei turisti. Il Comune aveva imposto lo stop all’attività alberghiera nei giorni scorsi, con un’ordinanza che rispondeva a precise segnalazioni da parte dei vigili del fuoco. All’esito di un sopralluogo tecnico erano emerse diverse criticità: "Scale di emergenza non conformi, vie di fuga ingombrate, assenza di cartellonistica di sicurezza, oltre a un impianto fotovoltaico privo dei dispositivi di sgancio e segnalazione previsti".

A tutto questo si aggiungeva la "mancanza di una chiara procedura di evacuazione". Per sei mesi l’amministrazione aveva lasciato spazio alla regolarizzazione, ma al termine del periodo nessuna documentazione valida era stata presentata. Da lì il blocco delle attività e l’obbligo di sgombero degli ospiti entro dieci giorni. Ora, però, il quadro sta cambiando. Le interlocuzioni con gli enti preposti sono già in corso ed i tecnici sono attivamente impegnati per superare ogni difformità. Dai vigili del fuoco arriva una conferma rassicurante: il percorso verso la riapertura è avviato, e si guarda con ottimismo alle prossime settimane.

L’intento è chiaro: salvare la stagione e restituire piena operatività alla struttura in piena regola. Per l’hotel Arizona non si tratta del primo momento delicato. Nell’estate del 2023 era finito al centro di una bufera: la chiusura temporanea della cucina da parte dell’Ausl per carenze igieniche, lo sciopero di 33 dipendenti per stipendi non corrisposti, e i disagi subiti da decine di turisti. Ma oggi si respira un’aria diversa. Più pragmatica, più responsabile. Un nuovo capitolo è in scrittura, e se tutto andrà come previsto, questa potrà essere finalmente la stagione della svolta. In sicurezza, in regola, nel rispetto degli standard che il turismo di oggi richiede.

Aldo Di Tommaso