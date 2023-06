Armi rubate affiorano dal fiume Conca. Nella mattinata di lunedì, a Pian Ventena, i carabinieri della stazione di Morciano hanno compiuto un ritrovamento choc. I militari dell’Arma hanno rinvenuto e sequestrato nove fucili da caccia in tutto, risultati essere oggetto di un furto compiuto a Faenza nel 2018. La segnalazione è arrivata alle forze dell’ordine da parte di un ciclista che, mentre transitava nell’area di Pian Ventena, tra i comuni di San Clemente e Morciano, ha notato alcuni oggetti di forma sospetta fuoriuscire da un canale di scolo del fiume Conca.

Ricevuta la segnalazione delle possibili armi ’galleggianti’ sul posto si sono subito precipitati i carabinieri assieme a una squadra dei vigili del fuoco. Così i militari sono riusciti ad estrarre dal condotto di scolo le armi, alcune delle quali sono state trovate conservate in buste di plastica completamente deteriorate e altre all’interno delle apposite custodie in tessuto, anch’esse molto rovinate e ricoperte di fango.

I successivi accertamenti compiuti dai carabinieri hanno consentito di verificare che i fucili, dei quali si riuscivano a rilevare le matricole nonostante il pessimo stato di conservazione, erano stati rubati a Faenza, durante un furto denunciato e risalente al 2018.

Le armi sono state quindi immediatamente sequestrate e messe in custodia negli uffici della stazione dei carabinieri di Morciano, a disposizione dell’autorità giudiziaria. Le pessime condizioni dei fucili sequestrati fa ipotizzare concretamente agli investigatori che sarebbero stati nascosti dai ladri per lunghissimo tempo all’interno del condotto di scolo del Conca, rimanendo così esposti per diversi anni all’acqua e alle intemperie, fino al momento del loro rinvenimento.