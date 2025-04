Armiliato e Rengo a Mementi

Mercoledì nella sala Rubino della Giochi del Titano nuovo appuntamento con ’Mementi, mercoledì d’autore’. Il giornalista Giuseppe Tassi intervisterà, alle 18.30, gli autori di due opere: ‘Il resto è solo ragione’, raccolta di poesie di Anna Maria Rengo (Bertoni editore) e ‘Una vita in canto (L’alchimia della voce) del noto tenore Fabio Armiliato. Un’occasione per mettere a confronto due diversi percorsi artistici e per entrare nel laboratori creativo di chi ama letteratura e musica. La Rengo, giornalista e imprenditrice, si cimenta con la sua prima silloge di poesie con risultati davvero eccellenti. Armiliato, invece, ripercorre con slancio e passione la sua carriera di tenore di rango internazionale , rivive il sodalizio artistico e amoroso con il soprano Daniela Dessì, scomparsa prematuramente, e trasmette il suo patrimonio di esperienza nel canto raccontando la sua nuova attività come docente. Insomma, due mondi da scoprire nel segno dell’arte. Appuntamento a mercoledì, ingresso gratuito. All’incontro con gli autori seguirà un aperitivo.