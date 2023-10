Arredissima cerca rinforzi

Arredissima è un’azienda operante dal 1995 nella vendita di mobili per la casa, ha all’attivo 23 showroom in tutta Italia e altri di prossima apertura. La sede di Rimini ha aperto le sue porte qualche anno fa, proponendo diversi generi di arredamento, sia classico che moderno, per cucina, camere da letto, salotto, bagno. La costante ricerca di personale viene pubblicizzata sul sito aziendale, mediante il quale, oltre che alle posizioni aperte nelle diverse sedi, ci si può candidare liberamente inviando il proprio curriculum. Per Rimini si stanno attualmente cercando tre tipi di professionalità di livello diverso. Si parte da un operatore telefonico outbond, che dovrà svolgere telefonate in uscita, da liste profilate, verso potenziali clienti interessati ai prodotti aziendali, fissando appuntamenti per i consulenti e arredatori. Si richiedono un’esperienza almeno biennale nel telemarketing, spiccate doti comunicative e di empatia verso i clienti, propensione al raggiungimento di obiettivi. Altra figura ricercata riguarda un addetto alla vendita, che dovrà accogliere il cliente e fornirgli consulenza all’interno dello showroom, progettare l’arredamento e realizzare l’idea del cliente tramite l’utilizzo di software tecnici e all’avanguardia (progettazione 3D), concludendo con la stipulazione del contratto di vendita. L’ultimo professionista attualmente ricercato è un addetto al controllo degli ordini degli arredatori e all’assistenza ai clienti. Per svolgere tale mansione servono buona conoscenza della progettazione di mobili e dell’arredo in generale, conoscenza del rilievo misure e planimetrie, conoscenza dei software tecnici di progettazione mobili (Metron, 3 Cad, ecc.). Tutti gli annunci si riferiscono a candidati di entrambi i sessi. Per ulteriori dettagli e per inviare le candidare: https:www.arredissima.comcontattilavora-con-noi.html.