Arrestata la gang. Adescavano le vittime su app di incontri gay. Poi le botte e le rapine

La loro preda veniva attirata nel luogo prescelto attraverso un’App di incontri per appuntamenti gay. Il malcapitato a quel punto si presentava nel posto designato, quasi sempre in una zona molto appartata nelle campagne dell’entroterra cesenate, dove ad attenderlo c’era un ragazzo apparentemente interessato ad approfondire la sua conoscenza. All’apparenza tutto normale: il più classico dei dating nell’epoca dei social network tra due sconosciuti Iniziavano così a flirtare ma ecco, all’improvviso, la brutta sorpresa: da una macchina saltavano fuori i complici, incappucciati e con addosso delle masche di Guy Fawkes (il personaggio reso celebre dal film V per Vendetta) che lo circondavano, lo massacravano di botte e lo costringevano a consegnargli tutto quello che aveva con sé, portandolo poi fino al bancomat più vicino per prelevare. Dopo una lunga e complessa indagine, i carabinieri del Nucleo Operativo della compagnia di Cesenatico insieme ai colleghi della stazione, nei giorni scorsi, hanno arrestato i tre componenti della banda che, secondo la ricostruzione degli inquirenti, avrebbero picchiato e rapinato due uomini utilizzando in entrambi i casi lo stesso modus operandi. Si tratta un 24enne di origine marocchina, un 21enne senegalese e un 21enne italiano, tutti incensurati e residenti a Rimini. Il gip di Forlì, su richiesta del pm titolare dell’inchiesta, ha emesso nei loro confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari, eseguita dai militari della compagnia di Cesenatico nel riminese, con il supporto dei carabinieri del locale comando provinciale.

I fatti risalgono alle scorse settimane, in due distinti episodi, accaduti a Cesenatico dove la vittima è stato un uomo residente in un comune limitrofo della Valle del Rubicone, e a Longiano dove la vittima è stato un uomo residente a Cesenatico. In entrambi i casi la banda ha agganciato sulla chat le vittime, uno dei componenti si è presentato all’incontro, dove gli altri due complici sono entrati in azione, hanno circondato l’uomo, lo hanno picchiato a mani nude, gli hanno sottratto il cellulare, il portafogli e la chiave dell’auto, per poi immobilizzarlo ai polsi con delle fascette di plastica di quelle comunemente utilizzate dagli artigiani, ed accompagnarlo a fare dei prelievi di denaro al bancomat e rapinarlo. Infine si dileguavano abbandonandola sotto shock. In entrambe le circostanze, i malviventi hanno utilizzato delle maschere (tipo halloween) e minacciato le vittime di morte se li avessero denunciati. Almeno due gli episodi accertati, su cui i militari della Compagnia Carabinieri di Cesenatico, coordinati dalla Procura della Repubblica di Forlì, hanno immediatamente avviato le indagini.

Il lavoro, meticoloso e approfondito dei carabinieri, ha consentito di individuare un’autovettura sospetta, ricorrente nei vari episodi, sulla quale sono state concentrate le attenzioni investigative. Proprio approfondendo questa pista, i militari sono riusciti a individuare uno dei presunti rapinatori, un 24enne incensurato, di origini straniere, e ricostruendo contatti e spostamenti (grazie ad un’articolata e complessa indagine di natura tecnica, disposta dalla Procura della Repubblica di Forlì), sono riusciti a risalire anche ai complici.

Lorenzo Muccioli