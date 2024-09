Arrestati gli ’sciamani’ riminesi. Curavano i tumori con false terapie. Bimbo di un anno rischia di morire dopo l’interruzione della chemio

Lei si definisce una "sensitiva" e una "sciamana". Ma con i suoi potenziali pazienti si vantava di essere un’esperta della "medicina quantistica" e di aver conseguito master e specializzazioni. Tutto falso, come le cure proposte. Sara Duè, 41enne di origini bolognesi da anni trapiantata in Romagna, da giovedì è agli arresti domiciliari così come il fidanzato, Yuri Tassinari (41 anni, originario di Cento) e Flavia Piccioni (39 anni, di Terni). La Duè è residente a Rimini, ma ’esercitava’ da tempo anche a Ravenna insieme al compagno, un ex ballerino. L’arresto è scattato dopo le indagini condotte dalla Procura di Brescia e avviate in seguito alla denuncia presentata a maggio dai genitori di un bambino malato di tumore, che nel 2023 si erano rivolti alla Duè per curare il figlio e avevano interrotto le terapie in ospedale. I tre sono accusati – a vario titolo – di esercizio abusivo della professione, truffa, tentata estorsione, lesioni e sostituzione di persona.

Della coppia di ’sciamani’, e della Duè in particolare, si è occupata più volte Striscia la notizia. Il primo caso finito in tv riguardava quello di Massimo Mariani, un 46enne ravennate morto di tumore nel 2023. Mariani si era convinto a sospendere la chemioterapia e a sottoporsi alle cure alternative della Duè. Che sosteneva di poter curare il tumore tramite un innovativo macchinario "arrivato dagli Stati Uniti", che utilizzava la fisica quantistica e i campi magnetici. Dopo la morte di Massimo la madre, Gabriella Sarti, aveva trovato il coraggio di denunciare e raccontare la vicenda a Striscia la notizia.

Avevano deciso di interrompere la chemio e affidarsi alla Duè anche la mamma e il papà di un bimbo di un anno, malato di tumore alla vescica, residenti in un paese del Bresciano. Dopo i primi ’trattamenti’ della Duè da giugno a novembre 2023, costati loro 1.650 euro, i genitori si sono accorti che le condizioni del bambino peggioravano: rischiava di morire. Sono tornati così alle cure tradizionali e poi hanno denunciato la sensitiva ai carabinieri. Quando hanno visto a Striscia il servizio su Mariani anche loro hanno deciso di vuotare il sacco in tv. Dopo aver parlato a Striscia del loro caso, hanno subito il ricatto: "Se non ritrattate vi denunciamo". Proprio com’è capitato alla madre di Mariani. I genitori del bimbo si sono sentiti perfino chiedere dalla sensitiva 10mila euro (da qui l’accusa di estorsione) per i presunti danni. Anche un medico che curava il piccolo, che è stato operato e sta meglio, ha subito minacce.