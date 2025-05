Arrestati sul lungomare due pusher albanesi

I carabinieri della compagnia di Rimini hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, un 24enne e un 28enne albanesi. In zona lungomare a Miramare, i militari dell’Arma hanno infatti individuato l’altro ieri due soggetti che, in più circostanze, venivano avvicinati da veicoli e persone per brevissimo tempo, prima di allontanarsi. I carabinieri, avuto il fondato sospetto dell’attività di spaccio, sono quindi intervenuti nel bel mezzo di una cessione con i pusher che, vistitsi scoperti, cercavano di darsi alla fuga ma desistevano immediatamente dall’intento una volta circondati. Perquisiti, sono stati trovati in possesso di sei dosi di cocaina oltre a 500 euro in contanti. I due albanesi sono stati quindi arrestati per spaccio.