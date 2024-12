Arrestato a Rimini il quarto membro della banda di rapinatori mascherati

Dai suoi compari era soprannominato ’il cinese’, anche se è originario del Perù. Era un 27enne residente a Rimini il quarto presunto componente della banda di rapinatori mascherati che ha seminato il panico tra Cesenatico e Longiano nel mese di novembre. I militari dell’Arma hanno rintracciato e arrestato l’uomo in esecuzione di una misura cautelare disposta dal giudice delle indagini preliminari di Forlì, su richiesta della Procura della Repubblica. Il 27enne è residente nel riminese ed è stato bloccato di prima mattina poco prima che andasse al lavoro. Al momento si trova ai domiciliari ed è difeso dall’avvocato Enrico Graziosi del foro di Rimini. Domani i dovrà comparire davanti al giudice per le indagini preliminari.

Sarebbe stato lui, secondo la ricostruzione degli inquirenti, ad effettuare il prelievo allo sportello automatico utilizzando il bancomat di almeno una delle vittime caduta nelle grinfie della banda, che si era specializzata nell’attirare i proprio bersagli attraverso un’App di incontri per appuntamenti gay. E’ questo il quadro delineato dalle indagini dei carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Cesenatico insieme ai colleghi di Rimini. Le vittime di turno, contattate attraverso l’applicazione per incontri a luci rosse, si presentavano nel posto designato, quasi sempre in una zona molto appartata nelle campagne dell’entroterra cesenate, dove ad attenderlo c’era un ragazzo apparentemente interessato ad approfondire la sua conoscenza. All’apparenza tutto normale: il più classico dei dating nell’epoca dei social network tra due sconosciuti Iniziavano così a flirtare ma ecco, all’improvviso, la brutta sorpresa: da una macchina saltavano fuori i complici, con addosso delle masche di Guy Fawkes (il personaggio reso celebre dal film V per Vendetta) che lo circondavano, lo massacravano di botte e lo costringevano a consegnargli tutto quello che aveva con sé, portandolo poi fino al bancomat più vicino per prelevare.

Dopo una lunga e complessa indagine, i carabinieri avevano arrestato tre dei componenti della banda che, secondo la ricostruzione degli inquirenti, avrebbero picchiato e rapinato due uomini utilizzando in entrambi i casi lo stesso modus operandi. Si tratta un 24enne di origine marocchina, un 21enne senegalese e un 21enne italiano, tutti incensurati e residenti a Rimini. Il gip di Forlì, su richiesta del pm titolare dell’inchiesta, aveva emesso nei loro confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari.