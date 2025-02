Arrestato dai carabinieri pusher 18enne

Ha solamente 18 anni il giovane albanese arrestato dai carabinieri di Riccione con l’accusa di spaccio, dopo essere stato sorpreso dai militari con parecchie dosi di cocaina addosso. Il ragazzo è stato notato nel pomeriggio di domenica mentre si aggirava in bicicletta sul lungomare, probabilmente diretto verso un cliente per la consegna di una dose. Alla vista dei lampeggianti della pattuglia dell’Arma, ha tentato di allontanarsi, insospettendo i militari che lo hanno fermato per un controllo, senza che il ragazzo opponesse resistenza. Privo di documenti, il giovane è stato accompagnato a casa per ulteriori accertamenti. Durante la perquisizione, i carabinieri hanno trovato una busta contenente 78 dosi di cocaina e, in un altro nascondiglio, mille euro in contanti, ritenuti provento dello spaccio. Tutto lo stupefacente, così come il denaro, è stato sequestrato.

Il 18enne è stato quindi dichiarato in arresto e, dopo aver trascorso la notte in camera di sicurezza, e processato per direttissima. Il giudice ha convalidato il fermo, disponendo per lui la misura cautelare del divieto di dimora in provincia di Rimini.