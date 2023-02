Arrestato dopo il folle inseguimento

Prima, il controllo svolto da alcuni agenti della polizia municipale in borghese. Il nervosismo del sospettato fermato a bordo della propria automobile. Poi, l’inseguimento, a tutta velocità, per due chilometri e mezzo nelle strade di Rimini, conclusosi all’altezza della rotatoria di via Euterpe dove il tentativo di fuga messo in atto da parte di un uomo di 47 anni, italiano con precedenti penali alle spalle, è terminato dopo un lungo inseguimento compiuto dagli agenti della polizia municipale. Ma andiamo con ordine. È mattina ieri, quando nel mezzo delle strade imbiancate dalla neve il personale della squadra giudiziaria della polizia locale di Rimini impegnato in un servizio di controllo del territorio ai fini di contrastare l’attività di spaccio di stupefacenti in città decide di fermare per un controllo di polizia più approfondito l’automobile di un uomo sospetto, che era stato notato poco prima del fermo degli agenti svolgere spostamenti ritenuti appunto degni di un approfondimento da parte delle forze dell’ordine durante l’attività di osservazione.

Il personale della municipale, in servizio in borghese, intima quindi al 47enne alla guida dell’auto di fermarsi, procedendo all’identificazione del sospettato. A questo punto però, l’uomo anziché fornire le proprie generalità come richiesto dagli agenti, rimette in moto l’automobile e si dà alla fuga incurante sia delle altre automobile che in quel momento sopraggiungevano da entrambi i sensi di marcia sia delle difficoltà della guida dovute alla neve caduta copiosamente sulle strade di Rimini, nonché anche di alcuni passanti che transitavano nella zona al momento della fuga.

Una corsa disperata per sfuggire agli agenti e all’arresto, da cui si genera immediatamente un folle inseguimento per le strade della città, con gli agenti della polizia locale lanciati a tutta velocità in barba alla neve e all’asfalto scivoloso sulle tracce del 47enne. Una fuga che tuttavia termina, quando all’altezza della rotatoria di via Euterpe appunto, quando l’auto della Polizia Locale riesce ad affiancare e sbarrare definitivamente la strada all’uomo. Una volta bloccato e identificato, il conducente dell’auto, italiano 47enne appunto, è stato tratto in arresto per resistenza a pubblico ufficiale continuata ed è stato invece denunciato a piede libero per essersi rifiutato di sottoporsi agli accertamenti medico sanitari volti a verificare l’eventuale uso di sostanze stupefacenti o abuso di alcolici durante la marcia.