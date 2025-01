Arrestato dopo un folle inseguimento in scooter

Una corsa nel cuore della notte, a fari spenti, è costata cara al ladro di scooter - un 40enne arrestato dalla polizia dopo un rocambolesco inseguimento per le strade di Rimini. Tutto è iniziato alle 3 del mattino di ieri, quando una Volante impegnata nei controlli notturni, ha notato un uomo in sella a uno scooter che procedeva in maniera sospetta, senza luci accese. Il comportamento anomalo ha subito attirato l’attenzione degli agenti, che gli hanno intimato l’alt. L’uomo, anziché fermarsi, ha reagito accelerando e cercando di far perdere le proprie tracce, scatenando così una vera e propria caccia per le vie della città. La fuga si è trasformata in una serie di manovre pericolose, con il malvivente che ha tentato di seminare la polizia nascondendosi tra le auto in sosta. Nonostante i tentativi di eludere l’inseguimento, gli agenti non gli hanno lasciato scampo, mantenendo la pressione fino a costringerlo in una strada senza uscita.