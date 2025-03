Fa arrestare il figlio di 20 anni: lui la picchiava e minacciava per avere i soldi per la droga

Rimini, 2 marzo 2025 – Fa arrestare il figlio di 20 anni che la picchiava e la minacciava per avere i soldi per la droga. È il gesto disperato di una professionista che vive e lavora a Rimini, dopo le ripetute aggressioni e minacce che ha subito negli ultimi mesi. Da qualche giorno il ragazzo è in carcere, ai ‘Casetti’, con l’accusa di maltrattamenti in famiglia. Così ha disposto il giudice per le indagini preliminari Vinicio Cantarini, su richiesta del sostituto procuratore Davide Ercolani che ha coordinato le indagini.

L’arresto dopo aggressioni e minacce

Ad arrestare il ventenne sono stati i carabinieri, dopo l’ennesimo episodio violento che ha spinto la donna a denunciare il figlio. Il 9 febbraio la donna è stata costretta a nascondersi nella cantina di casa e a chiedere l’aiuto delle forze dell’ordine, dopo che il giovane l’aveva minacciata per questioni di soldi e l’aveva presa a schiaffi. Una situazione diventata insostenibile, perché quella del 9 febbraio è stata solo l’ultima delle aggressioni subite dalla donna. Un mese prima, l’11 gennaio, è stata costretta a chiamare l’ambulanza e ad andare in pronto soccorso, dopo che il figlio le aveva tirato i capelli e l’aveva fatta cadere a terra perché lei rifiutava di dargli i soldi per la droga. Già allora la donna aveva chiesto aiuto alle forze dell’ordine, così come aveva fatto un paio di giorni dopo, quando il figlio l’aveva nuovamente aggredita.

La violenza e la dipendenza del giovane

Il giovane, che fa uso di allucinogeni, ha iniziato a dare segni di squilibrio e a comportarsi in modo violento da diversi mesi. La situazione è precipitata dopo le festività natalizie. Un giorno di inizio gennaio, dopo che aveva già dato dei soldi al ragazzo, alle ripetute richieste di altro denaro la donna si è rifiutata e non gli ha più risposto al telefono e quando è tornata a casa ha trovato la casa devastata, con mobili danneggiati e diversi oggetti rotti. Il giorno dopo ha dovuto chiamare il 118 per lo stato in cui si trovava il figlio, che è stato ricoverato in ospedale e sedato per l’abuso di droghe. A causa della dipendenza dalla droga, il ventenne ha avuto problemi anche a scuola: più volte è stato allontanato a causa dei suoi comportamenti. Ma è a casa che la situazione si è fatta sempre più difficile, con la donna vessata e aggredita dal figlio che le chiedeva costantemente i soldi. Dopo l’aggressione del 9 febbraio, la donna non è ritornata a casa: ha chiesto a un’amica di ospitarla per alcuni giorni.

In seguito alla denuncia, la Procura ha sentito diversi testimoni, che hanno confermato i comportamenti violenti del ragazzo. Da qui l’arresto, che è stato eseguito nei giorni scorsi e convalidato: il ventenne resterà ai ’Casetti’ per un po’. “Siamo di fronte a una situazione molto difficile e delicata – dice Andrea Cappelli, avvocato del ventenne – Appena sarà possibile, per il ragazzo inizierà un percorso di disintossicazione”.