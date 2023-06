Arrestato giovane con tirapugni, trovato con droga e soldi proventi di spaccio

Fermato perché in possesso di un tirapugni, finisce agli arresti per spaccio di sostanze stupefacenti. Si è concluso con il fermo di un giovane – processato oggi per direttissima dopo il quale sono stati chiesti i termini a difesa – l’attività degli agenti della polizia locale che hanno fermato un italiano, classe 1997, risultato essere in possesso di un tirapugni di 12 centimetri in acciaio. A seguito di verifiche è emerso che solo qualche giorno prima il 26enne era stato denunciato per lo stesso motivo. Ecco perchè dopo la recidiva è scattata la perquisizione domiciliare, dove gli agenti hanno trovato uno zaino – di cui il 26enne aveva tentato di disfarsi – contenente 12 dosi di cocaina e 4 dosi di eroina, oltre a 250 euro in contanti ritenuti proventi di spaccio. I soldi e la droga sono stati sottoposti a sequestro, mentre il giovane è stato arrestato.