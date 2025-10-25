Arrestato ladro seriale a Rimini: sorpreso a rubare dentro a un hotel

Rimini, 25 ottobre 2025 – Un algerino quarantenne, pluripregiudicato per reati contro il patrimonio, è stato arrestato l’altro ieri dai poliziotti delle Volanti di Rimini dopo essere stato sorpreso all’interno dell’hotel Cenisio di Bellariva. L’uomo si era introdotto nella struttura, chiusa al pubblico, dopo aver forzato la porta d’ingresso, con l’intento di rubare il fondo cassa e rovistare tra le stanze dell’albergo. L’ipotesi, al momento ancora al vaglio degli inquirenti, è che lo straniero possa essere ricollegato alla raffica di furti che si sono registrati di recente in hotel, bar e ristoranti della zona sud, tra Miramare, Rivazzurra e Bellariva.

L’allarme è scattato intorno alle 22.30, quando il proprietario dell’hotel è stato avvisato di un’intrusione tramite il sistema di videosorveglianza collegato al cellulare. L’uomo ha immediatamente segnalato la presenza sospetta alla polizia di Stato, che ha inviato sul posto due pattuglie. Gli agenti, giunti rapidamente, hanno trovato l’albergo chiuso e hanno circoscritto la zona per evitare fughe. Dopo un’attenta perquisizione, il sospettato è stato rintracciato nella mansarda, dove si era nascosto tentando di eludere il controllo. Aveva ancora con sé gli strumenti utilizzati per forzare la porta, tra cui delle pinze. L’uomo è stato quindi arrestato in flagranza di reato e denunciato anche per porto abusivo di arnesi atti allo scasso. Dalle prime verifiche, l’arrestato risulta già noto alle forze dell’ordine per furti, rapine e violazioni in materia di immigrazione. Le indagini ora puntano ad accertare se possa essere coinvolto in altri episodi analoghi avvenuti negli ultimi giorni nella stessa zona di Bellariva.

Negli ultimi tempi, infatti, il quartiere è stato interessato da una serie di spaccate notturne ai danni di locali e ristoranti, tra cui quella che ha colpito il ristorante “Ambasciata di Mare” di viale Regina Margherita. In quell’occasione, ignoti avevano sfondato la vetrata d’ingresso con un tombino in ghisa, rubando il cassetto del fondo cassa e alcune bottiglie di vino.

Le indagini proseguono per accertare eventuali legami tra il soggetto arrestato e le recenti ondate di furti a Bellariva, dove negli ultimi mesi diversi esercizi commerciali e strutture turistiche chiuse per la stagione invernale sono stati presi di mira da malviventi. A farne le spese di recente era stato, tra gli altri, il ristorante pizzeria “Tin Bota” di Rivazzurra: attorno alle 6.30 un ladro solitario aveva forzato la porta d’ingresso con un piede di porco ed era riuscito a introdursi nel locale nonostante il sistema d’allarme fosse attivo. Il titolare, Ivan Bianchi, allertato sul momento, era arrivato in pochi minuti, ma il responsabile si era già dileguato, lasciando dietro di sé solo disordine e danni materiali.