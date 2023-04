Arrestato latitante: trasportava pannelli sull’autostrada

Viaggiava come se niente fosse lungo l’autostrada A14, ma il camionista 38enne straniero che ieri sera è stato fermato da una pattuglia della polizia stradale della sottosezione di Forlì per un controllo all’altezza del casello di Rimini sud è risultato invece essere latitante. Sul 38enne, all’esito dei controlli da parte degli agenti della Polstrada, pendeva un ordine di carcerazione emesso dalla Procura presso la Corte d’Appello di Torino. Infatti, l’uomo è risultato dovesse scontare una pena a un anno e quattro mesi di reclusione per il reato di furto aggravato. L’anomalia è emersa al controllo dei documenti del 38enne, che era partito dal comasco per consegnare pannelli di plastica ad Ancona. Dall’identità dell’uomo infatti gli agenti hanno accertato attraverso i database l’ordine di carcerazione e perciò è stato trasferito al carcere di Forlì.