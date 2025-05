Arrestato per atti osceni . Si masturba nel parco vicino ai giochi dei bimbi

Non gli è bastato essere già stato denunciato per atti osceni compiuti pochi giorni prima. Sabato mattina un italiano è stato segnalato mentre in un parco cittadino vicino al Palacongressi era intento a masturbarsi in prossimità dei giochi per bambini. Allertati di quanto stesse accadendo, i poliziotti delle Volanti si sono subito precipitati sul luogo indicato, rintracciando l’uomo ancora con i pantaloni slacciati. Gli agenti hanno quindi fatto ricomporre l’esibizionista per poi accompagnarlo in questura per ulteriori accertamenti.

Proprio negli uffici di piazzale Bornaccini è emerso che quella di sabato mattina non fosse appunto la prima occasione in cui l’uomo italiano era stato segnalato alle forze dell’ordine mentre era intento a compiere atti di autoerotismo in un luogo pubblico, sempre in vicinanza di scuole e giochi per bambini posti nel parco. L’uomo infatti era stato denunciato poiché incurante del fatto che si trovasse in un luogo frequentato da bambini a pochi passi da due ragazzi che erano seduti su una panchina del parco aveva ripetuto atti osceni.

In considerazione di questo comportamento recidivo da parte dell’italiano ritrovato ancora in un parco intento a masturbarsi vicino ai giochi per i bambini, la polizia di Stato di Rimini ha arrestato l’uomo per l’accusa di atti osceni in luogo pubblico continuati, in attesa del processo per direttissima.