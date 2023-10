Arrestato spacciatore 23enne: "I soldi? Li ho vinti al casinò"

I soldi della droga? "Li ho vinti al casinò". Questa la giustificazione che un 23enne di Santarcangelo avrebbe accampato durante una perquisizione all’interno della sua abitazione condotta dai carabinieri della sezione operativa della compagnia di Rimini, impegnati in un’operazione contro lo spaccio di stupefacenti. Una spiegazione che naturalmente non ha retto di fronte ai militari dell’Arma, che lo hanno così arrestato.

Tutto comincia venerdì pomeriggio a Santarcangelo. Da tempo i carabinieri tenevano d’occhio il 23enne, sospettando che potesse essere in qualche modo coinvolto in traffici poco puliti. Per questo motivo, vedendolo aggirarsi a piedi in strada con aria sospetta, hanno deciso di fermarlo per un controllo. Alla vista delle divise, il giovane ha immediatamente tradito il proprio nervosismo cominciando a dare segni di irrequietezza. A un certo punto ha provato ad allontanarsi dopo aver spintonato i carabinieri, fuggendo a gambe levate. I militari lo hanno però rincorso e raggiunto dopo appena duecento metri. A quel punto le divise hanno deciso di andare fino in fondo alla questione e di perquisire da cima a fondo la sua auto e l’appartamento in cui risiede.

I carabinieri hanno colto nel segno, perché l’ispezione ha consentito di rinvenire un ‘panetto’ di hashish oltre ad alcune dosi di ‘fumo’ per un totale di circa 100 grammi di stupefacente. Oltre a ciò, sono stati trovati anche un bilancino di precisione, un coltello a serramanico e ben 2.500 euro in contanti, che l’indagato ha raccontato essere il frutto di una sostanziosa vincita al casinò. Terminati gli accertamenti, il 23enne è stato arrestato e ha passato una notte in cella in attesa del processo per direttissima, che si è svolto ieri.