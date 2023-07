Arrestato spacciatore e denunciati i clienti

Quando è stato fermato dai gendarmi aveva addosso varie dosi di cocaina. Tutte già confezionate e pronte per essere vendute. Si trova rinchiuso nel carcere dei Cappuccini un uomo italiano, arrestato per spaccio di stupefacenti. Colto in flagrante dai militari della piccola Repubblica. Ultimo atto, questo, di un’operazione che ha visto impegnati gli agenti della Gendarmeria per diverse settimane. Pedinamenti e interrogatori. Giorni e giorni nei quali gli agenti hanno seguito ogni mossa di quell’uomo che aveva qualcosa da nascondere. Ma i gendarmi non si sono limitati a tenere sotto controllo il cittadino italiano. Grazie alla collaborazione messa in atto con i colleghi su tutto il territorio della Repubblica, sono riusciti a individuare la rete di spaccio dell’italiano.

Nel corso delle settimane, uno ad uno, hanno individuato, intercettato e interrogato gran parte dei suoi clienti. Tutte persone con un’età ben superiore ai 30 anni. I gendarmi si sono presto resi conto che lo spacciatore aveva una lunga lista di affezionati clienti sul Titano. Seguendo le sue mosse la ’rete’ dello spaccio è presto venuta a galla. Dieci le persone denunciate a piede libero. Ma l’operazione, nonostante l’arresto dell’italiano che forniva la cocaina sul Titano, non si è ancora conclusa. Infatti, l’attività investigativa degli uomini della Gendarmeria è ancora, e tuttora in corso. Gli agenti sammarinesi stanno investigando per rintracciare altre persone coinvolte, altri clienti che nel corso di questi mesi si sono riforniti dallo spacciatore italiano.