Arrestato un 21enne, nascondeva la cocaina nel cortile dell’hotel

Residenti ’detective’ aiutano gli agenti ad incastrare il pusher. È quanto accaduto l’altro ieri a Viserba, dove un ragazzo di 21 anni è stato arrestato con l’accusa di spaccio. Il giovane è stato sorpreso con 120 dosi di cocaina, per un totale di oltre 90 grammi, già confezionate e pronte per la vendita. L’intervento è stato messo a segno dalla squadra giudiziaria della polizia locale di Rimini, al termine di un’attività investigativa avviata a seguito di alcune segnalazioni da parte dei residenti nella zona nord della città, preoccupati per i frequenti e sospetti movimenti attorno a un residence. Gli agenti, in borghese, hanno attivato servizi di osservazione e pedinamento. Nei giorni precedenti all’arresto, due giovani erano stati notati mentre effettuavano rapidi contatti con automobilisti di passaggio. Nel pomeriggio di mercoledì è quindi scattato il blitz. All’interno del residence, gli agenti hanno bloccato uno dei sospettati. Addosso al ragazzo sono state trovate tre dosi di cocaina e 170 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio. L’operazione si è poi estesa all’interno della struttura e nell’area verde circostante. Grazie all’impiego dei cani antidroga, è stato possibile individuare tre involucri più grandi nascosti in cortile: tra sassi, erba e persino sotto un tappeto, erano occultate altre 117 dosi di cocaina, tutte pronte per essere immesse sul mercato. L’intero quantitativo è stato sequestrato insieme al denaro trovato sul giovane. Il 21enne ha trascorso la notte nella camera di sicurezza del comando della polizia locale e ieri mattina è stato processato con la formula del rito direttissimo.