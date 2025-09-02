Arrigo Lepri morto nell’incidente a Igea Marina, l’amico: “Ha scavalcato il guardrail, poi quel tonfo...”

Rimini, 2 settembre 2025 – La ricostruzione del tragico incidente a Igea Marina in cui ha perso la vita il noto commercialista di Santarcangelo Arrigo Lepri parte dalle prime testimonianze raccolte. Lepri stava viaggiando in direzione Rimini insieme a un amico a bordo della sua Dacia Duster. L’auto si è fermata in una piazzola di sosta lungo la carreggiata.

A sinistra la polizia stradale sul luogo del tragico incidente a Igea Marina e a destra la vittima, il commercialista Arrigo Lepri

L’uomo è sceso, ha aperto il bagagliaio e - stando a quanto riferito - si sarebbe incamminato nel buio dicendo all'amico di "aspettare un attimo" e che avrebbe dovuto "verificare una cosa", attraversando dapprima le due corsie del proprio senso di marcia per scavalcare il guardrail e raggiungere il lato opposto della strada, dove si trova una fascia di vegetazione. Pochi minuti dopo ha ripercorso lo stesso tragitto a ritroso, tornando verso la sua auto.

È stato allora, mentre si trovava nuovamente in carreggiata, che è stato investito da una Range Rover, condotta da un giovane riminese che se lo è trovato improvvisamente davanti e non ha potuto evitarlo. L’urto lo ha scaraventato sulla strada, dove altre auto in transito lo hanno colpito, rendendo impossibile ogni tentativo di soccorso.

La Statale 16, in quel tratto rettilineo e scarsamente illuminato, ha il limite di velocità fissato a 110 km/h, una condizione che non lascia margini di reazione a chi si trova improvvisamente un pedone sulla carreggiata. Il conducente della Range Rover è rimasto sotto choc per l’accaduto, mentre l’amico 80enne che attendeva in auto ha raccontato di aver sentito soltanto un forte colpo, rendendosi conto della gravità della situazione solo in un secondo momento.

Sul posto sono giunti un’ambulanza del 118, una squadra dei vigili del fuoco e la polizia stradale di Rimini, che ha provveduto a effettuare i rilievi e a ricostruire la dinamica. La circolazione è rimasta interdetta a lungo, con inevitabili disagi al traffico, fino al recupero della salma e alla conclusione delle operazioni.

La posizione del conducente alla guida del Range Rover è ora al vaglio della Procura di Rimini, che ha aperto come atto dovuto un fascicolo per omicidio stradale. Come da prassi, l'automobilista è stato sottoposto ai test tossicologici e dell'alcol. Dovranno essere valutate eventuali responsabilità, anche in relazione al limite di velocità (che in quel tratto, come già detto, è dei 110 km/h) e alla scarsa visibilità.

Non è da escludere che gli accertamenti possano essere estesi anche ad altri conducenti implicati nel drammatico scontro costato la vita all'ex commercialista santarcangiolese. Gli inquirenti potrebbero disporre, nelle prossime ore, l'autopsia, al fine di poter fare luce sulla dinamica dell'incidente che resta al momento sotto la lente di ingrandimento degli agenti della polizia stradale.

Era il 1979 quando il commercialista Arrigo Lepri ha deciso di fondare lo studio che oggi porta ancora il suo nome. Una realtà che ancora oggi è considerata un punto di riferimento. A Santarcangelo e non solo. Tra i primi incarichi di rilievo, il consorzio che costruì la diga di Ridracoli.

Lo studio, negli anni, è cresciuto uscendo dai confini santarcangiolesi per andare ad intercettare clienti in tutta la provincia e anche oltre: attorno a Lepri si sono formati molti giovani professionisti che hanno trovato nella sua esperienza un punto di partenza e un modello di dedizione.

“Arrigo era un lavoratore instancabile – ricorda Emanuele Zangoli, commercialista, ex assessore e oggi socio dello studio –. Lo spazio che lo studio occupa oggi è il frutto di un impegno costante che lui ha messo per tantissimi anni. Ha anteposto il lavoro a molte altre cose, ed è stato un grande conoscitore della normativa tributaria e societaria, apprezzato per le sue capacità dialettiche e per la bravura nel contenzioso. Se siamo arrivati dove siamo oggi, è perché Arrigo ha tracciato la strada con il suo impegno”.

Dopo il pensionamento, più di dieci anni fa, Lepri aveva smesso di esercitare la professione attiva, pur rimanendo per molti un riferimento e una figura a cui chiedere un consiglio. Accanto alla dedizione assoluta per lo studio, coltivava la passione per le automobili. Santarcangiolese doc, legato profondamente alla sua comunità, lascia la moglie Antonietta e il figlio Filippo, che oggi è socio dello studio insieme a Zangoli e ad altri professionisti. Nella memoria dei colleghi e della città resterà l’immagine di un uomo che ha fatto della professione una missione, contribuendo a formare generazioni di commercialisti e a dare credibilità e solidità al suo territorio.