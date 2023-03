"Arriva a 72 anni solo il 10% dei colleghi"

"Siamo in una fase di transizione positiva, perché al momento il territorio di Rimini gode dei 13 nuovi ingressi di medici di famiglia che sono andati ad occupare tutti i posti lasciati vuoti e pubblicati nell’ultimo bando esaurito per le zone carenti". All’alba di un ulteriore lavoro di turnover sanitario del territorio che interesserà la provincia nel prossimo anno con 19 ulteriori uscite di medici di famiglia, ha comunque fiducia Bruno Sacchetti, vicesegretario della Fimmg di Rimini, riguardo al problema relativo alla carenza di medici di base.

"Da qui al prossimo anno ci saranno altri pensionamenti sì, ma l’Azienda si è mossa per tempo per mantenere da questo punto di vista la situazione sotto controllo. La stessa situazione dello slittamento della pensione a 72 anni resta una novità da valutare in divenire – spiega ancora Sacchetti –. L’impressione è che siano pochi, a Rimini ma in generale a livello nazionale, i medici di base che intendano avvalersi di questo slittamento. Si può parlare di un 1015%, non di più".

Anche perché, stando al vicesegretario della Fimmg, "la volontà è quella di puntare sui giovani medici per continuare questo lavoro di ricambio che sinora ci ha permesso di ’tappare tutti i buchi’ venutisi a creare e che, mi auguro e penso, verranno nuovamente coperti per i prossimi pensionamenti previsti da qui ad aprile 2024". L’ipotesi infatti è che a qualche medico, attivo in zone cosiddette disagiate e prossimo alla pensione venga ventilata la possibilità di aspettare due anni per coprire l’ambulatorio, ma in generale "il territorio di Rimini ha la fortuna di essere storicamente ambito dai medici di base", conclude Sacchetti.