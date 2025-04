Arriva a casa dopo 35 giorni di coma: una festa per Matteo

La sua è una storia di coraggio, resistenza e rinascita. Il 23 settembre scorso, Matteo Manduchi è stato investito mentre attraversava le strisce pedonali in via Ravenna. Un impatto devastante: 35 giorni di coma e una lunga riabilitazione. Ma lui non ha mai mollato, e oggi è finalmente tornato. Per celebrare il suo incredibile percorso, sabato 19 aprile, a partire dalle 17, il Caffè di Bordonchio di Igea Marina si trasformerà in un luogo di festa e di emozioni autentiche. L’annuncio su Facebook parla chiaro e trasuda affetto: "Abbiamo una ragione speciale per festeggiare: il nostro amico Matteo Manduchi è tornato da un lungo e difficile periodo e vogliamo accoglierlo con una grande festa".