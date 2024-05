Arriva dalla Germania per aiutare il bagnino a ‘montare’ la spiaggia

Metro, livella e filo in mano per prendere le misura alla spiaggia. Manca solo una cosa, il physique du role del bagnino. Ma Peter Rehder arriva dalla Germania, e per questo è scusato. A settembre si era lasciato con il bagnino Alessandro Vici della zona 65 pronunciando queste parole: "Il prossimo anno torno e ti aiuto a montare la spiaggia". Detto e fatto. La settimana scorsa Peter è arrivato dalla Germania. Con lui il figlio Philip. Dove vivono gestiscono un’azienda meccanica che produce motori per grandi imbarcazioni. La manualità non gli fa difetto e per loro la spiaggia rappresenta una nuova sfida. "Mi ha sempre incuriosito capire come veniva attrezzata la spiaggia – racconta Peter –. Così lo scorso anno ho detto ad Alessandro che lo avrei aiutato a sistemare lo stabilimento. Per questo sono tornato in questo periodo dell’anno". Quando Peter è arrivato in città, sulla spiaggia c’erano ancora le ruspe che spianavano la duna di sabbia.

"Hanno atteso che i mezzi finissero il loro lavoro, non senza impazienza – ci scherza su Vici –. Poi mercoledì scorso li vedo arrivare e mi chiedono come si fa a piazzare la passerella visto che mancava anche quella. A parole gli ho detto come tirare il filo, posizionare il materiale e procedere. Ma solo a parole, poi ho dovuto assentarmi per alcune commissioni". Una chiacchierata come tante, ma non per Peter e Philip. Poche ore più tardi Vici torna allo stabilimento "e mi ritrovo paletti e filo perfettamente tirati e le prime pedane già posizionate sulla sabbia, non ci credevo. Devo dire che per essere la prima volta hanno fatto davvero un buon lavoro". Dopo la passerella padre e figlio sono passati al montaggio dei pali delle tende e Philip ha anche imparato a fare i nodi per legare le tende.

"Veniamo da tanto tempo qui a Riccione con mia moglie – racconta –. Lei trascorre le vacanze a Riccione fin da bambina, saranno cinquant’anni. Io da quando l’ho conosciuta, quasi 35 anni fa. Siamo sempre venuti qui. In spiaggia siamo da Alessandro mentre soggiorniamo all’hotel della famiglia Migani (il Solitude)". Imprenditori e turisti, ma sopratutto amici, tant’è che anche ieri a lavorare sulla sabbia assieme a Vici, Peter e Philip c’era anche Marco Migani, del Solitude.

"Questa mattina ripartiremo", dice il signor Rehder, ma il suo non è un addio. "A Riccione veniamo un paio di volte l’anno, torneremo. Di questo luogo ci piace la spiaggia, la gente e come si mangia. Quest’anno abbiamo aiutato anche a montare la spiaggia. È un po’ faticoso, ma ci siamo divertiti". Quanto hanno fatto padre e figlio ricorda i turisti tedeschi l’indomani dell’8 giugno del 1964. In quel giorno la spiaggia di Riccione venne spazzata via da un fortunale. Uno scenario apocalittico, così venne descritto. Dal giorno dopo i turisti arrivati dalla Germania aiutarono i bagnini a rimettere in piedi gli stabilimenti. Oggi come allora, a montare la spiaggia ci ha pensato l’amicizia.

Andrea Oliva