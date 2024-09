Arriva il ’Bibliopride’ e Cattolica celebra l’amore per la lettura

Dal 23 al 29 settembre torna Bibliopride, la settimana nazionale delle biblioteche promossa dall’AIB (Associazione Italiana Biblioteche) per sollecitare la popolazione sul ruolo strategico che le biblioteche svolgono nella crescita dei lettori. Tema di questa tredicesima edizione, "Crescere lettori". Durante tutta la settimana, i lettori e le lettrici di Cattolica, grandi e piccini, saranno invitati a raccontarsi rispondendo allo slogan "Galeotta fu la biblioteca!".? Quanti hanno incontrato il primo libro, quello che ha appassionato alla lettura, proprio in biblioteca? Merito di un incontro fortuito o di un dovere scolastico, quale libro ha fatto scattare la scintilla che ha fatto di noi dei lettori? "All’ingresso della biblioteca e nell’area bambini, gli utenti troveranno post-it e pennarelli per lasciare il proprio ricordo e, magari, scattarsi un selfie con il proprio libro preferito – spiegano i promotori – chi vorrà potrà pubblicarle sui social insieme all’hashtag #bibliopride e taggare i canali social della biblioteca, la quale non vede l’ora di scoprire quali storie eleggere tra le più amate tra i propri utenti".