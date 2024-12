Arriva il bus di Natale: per un mese la navetta collegherà gratuitamente i luoghi sensibili della città

È in arrivo il bus di Natale, un servizio di trasporto gratuito che collegherà per un mese tutti i quartieri ai principali servizi di pubblica utilità di Cattolica, come cimitero, ospedale, mercato in piazza De Curtis. L’iniziativa, messa in campo dall’amministrazione comunale in occasione delle feste, prende il via domani sabato 7 dicembre. La nuova "circolare di città" sarà attiva nei giorni di martedì e sabato, con partenza alle ore 9.15 dal quartiere Torconca (fermata di fronte al Bar Euro, in via Po) direzione centro e alle ore 11.15 da piazza Roosevelt (di fronte al Comune) con direzione opposta.

"L’idea di attivare un servizio di trasporto pubblico capace di collegare le diverse zone della nostra città è emersa negli incontri tenuti nelle scorse settimane dall’amministrazione con i diversi quartieri – spiega l’assessore ai servizi socio-sanitari Nicola Romeo – sono in aumento, infatti, le persone che per diversi motivi incontrano difficoltà a spostarsi all’interno della nostra città, spostamenti talvolta necessari a soddisfare bisogni essenziali. E con questo servizio di trasporto pubblico "natalizio" la nostra amministrazione ha pensato in particolare a queste persone. L’obiettivo è quello di offrire durante queste festività l’opportunità di poter partecipare tutti alla vita della nostra comunità. Un ringraziamento alla ditta Salvadori per aver reso possibile questo regalo alla città". Il servizio, che si concluderà sabato 4 gennaio 2025, servirà proprio anche come esperienza pilota per valutare l’eventuale estensione della "circolare di città" nell’arco dell’anno.

lu.pi.