Arriva il conto della quarantena. L’Inps blocca i soldi delle malattie

"Non abbiamo notizia al momento di richieste di restituzione di soldi da parte dell’Inps per certificazioni giudicate ’non idonee’ del periodo Covid. E’ successo però che diverse persone si siano rivolte a noi perché l’Istituto ha bloccato loro gli indennizzi per malattia". Lo segnala Lorenzo Ghiselli, del patronato Cisl di Rimini. "Abbiamo avuto 5-6 casi – aggiunge – di persone che sono venute da noi con comunicazioni dell’Inps che non riconosceva loro la malattia Covid, sostenendo che la malattia non era presente. Noi riteniamo che se il certificato fosse stato ’non conforme’ andasse rifatto dal medico, e in quel periodo di crisi pandemica succedeva". Nei giorni scorsi diversi patronati sindacali, in Veneto e Friuli Venezia Giulia, hanno segnalato che alcune centinaia di lavoratori hanno ricevuto dall’Inps lettere con le quali contestavano loro periodi di malattia perché coperti da una certificazione considerata ’non idonea’. Dal 1° gennaio 2022 la normativa era cambiata, e l’Inps aveva comunicato che la quarantena non sarebbe stata più pagata come malattia. Ma il clima era di caos, e spesso risultava complicato capire come muoversi in caso di contagio o sospetto contagio. "Sono stati anni drammatici, di grande confusione quelli pandemici – commenta Francesca Lilla Parco, segretaria generale Cgil Rimini –, con normative e interpretazioni complicate riguardo malattie di lavoratori fragili, e non solo. Con protocolli diversi da rispettare. Non capisco perché dopo due anni Inps torni a fare queste verifiche. Se avremo riscontri sul territorio, prenderemo in tutela i lavoratori".

"Un’operazione che pare inopportuna da parte di Inps – afferma Nicoletta Perno della Uil –. Durante il Covid non si sapeva bene come muoversi. Le indicazioni ai lavoratori sono state spesso prudenziali. Spesso diverse tra diverse Regioni. Non escludo che in Emilia Romagna fossero più coerenti con le indicazioni ministeriali. Vedremo".

Mario Gradara