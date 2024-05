Arriva il Giro, chiude la Statale 16. Le scuole e il piano anti-ingorghi

A Santarcangelo le scuole venerdì chiuderanno a mezzogiorno, per evitare a studenti e genitori di restare bloccati nel traffico provocato dalla tappa del Giro d’Italia. A Rimini le scuole seguiranno il consueto orario, ma il Comune ha informato le dirigenze sui disagi che potrebbero verificarsi per il passaggio della carovana rosa. Tutto questo perché il gruppo e – in precedenza la carovana pubblicitaria e il Giro E riservato alle bici a pedalata assistita – percorreranno la Statale 16 e la via Emilia. Questo porterà la chiusura della Statale all’altezza di Rimini sud dalle 10,30 fino al passaggio dei corridori, previsto poco dopo le 13. A Rimini il Comune ha informato dei disagi le direzioni scolastiche, sui siti degli istituti sono comparse le circolari che spiegano che cosa accadrà nella giornata di venerdì. A Santarcangelo, invece, le scuole chiuderanno prima come è stato stabilito dal Comune. Quei plessi dove le attività didattiche sarebbero terminate tra le 12,30 e le 13,45 vedranno l’ultima campanella suonare a mezzogiorno. Mentre le scuole dove le lezioni terminavano dopo le 13,45 manterranno il medesimo orario. Questo perché si attende il passaggio dei ciclisti sulla via Emilia attorno alle 13,50.

A Rimini scuole aperte, ma attenzione ai percorsi utilizzabili. Se il transito lungo la Statale 16 sarà vietato per oltre 3 ore, vi sono 6 punti in cui la Ss16 sarà attraversabile. In due casi si tratta di sottopassi, quello con le vie Marecchiese e Rodriguez: qui il transito sarà consentito senza limitazioni. Gli altri quattro punti saranno le rotonde con via Varisco e via Rosmini (rotonda dei vigili del fuoco); con via della Fiera; con via Covignano; infine la rotatoria di fronte all’ex stabilimento Valentini (dove si accede al quartiere Padulli). In tutti questi casi il transito dovrà essere compatibile col passaggio di carovana e corridori. Per coloro che percorrono la Superastrada di San Marino in direzione Rimini, verrà riservata una corsia per raggiungere la via Montescudo e il sottopasso di via Rodriguez. Chiuse completamente al traffico invece (dalle 10,30 fino a fine gara) in tutti i sensi di marcia le due rotatorie davanti alle Befane e all’incrocio con via Coriano e via Montescudo. Anche a Riccione, partenza di tappa, scatteranno le limitazioni al traffico. I corridori partiranno da piazzale Roma, percorrendo viale Ceccarini e poi viale Dante, per proseguire poi su viale D’Annunzio ed entrare a Rimini.