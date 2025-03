Arriva il sostegno per le scuole

In arrivo un sostegno economico regionale e europeo per le scuole di Novafeltria, San Leo e Sassofeltrio. Ad annunciarlo è Alice Parma, vice capogruppo Pd in consiglio regionale: "La Regione sostiene le pluriclassi e le piccole scuole primarie dell’Appennino. Con la chiusura del bando regionale, che ha accolto il 100% delle richieste presentate dai territori, arriveranno finanziamenti provenienti dal Fondo sociale europeo Plus. I fondi saranno utilizzati per potenziare l’offerta formativa con attività extracurricolari, dall’educazione ambientale ai laboratori teatrali, musicali e artistici. Ogni alunno ha diritto a un’istruzione di qualità e con questi fondi manteniamo attivi i piccoli istituti dell’entroterra, per rafforzarne la presenza nelle aree montane e a rischio spopolamento".