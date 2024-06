Arriva il Tour de France, cambia la viabilità: via Ausa chiusa sabato

Il Tour de France passerà anche da Coriano e questo comporterà la chiusura di strade e modifiche alla viabilità. Sabato 29 giugno, il gruppo partirà da Firenze, valicherà l’Appennino dirigendosi verso San Marino per giungere a Rimini, attraversando il territorio del comune di Coriano sulla Ss72. La circolazione stradale lungo la via Ausa - Ss72 subirà una chiusura della circolazione in direzione San Marino dalle 14 alle 18, mentre in direzione Rimini dalle 16 alle 18. Il casello autostradale di Rimini Sud sarà chiuso in uscita a partire dalle 14 del 29 giugno, mentre in entrata resterà aperto ad eccezione del tempo che intercorrerà tra le 15.30 e il passaggio della gara. Chiuderà tra le 16 e le 18 anche la Cesare Pavese.