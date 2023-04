Arriva il vescovo per i 50 anni del gruppo scout

Gli Scout Agesci del gruppo Cattolica 1 festeggiano oggi, domenica 16 aprile, i primi 50 anni dello storico gruppo che ha superato i 140 iscritti anche quest’anno, con sede nei locali della Domus San Pio V e che ha visto in questo mezzo secolo oltre 2mila cattolichini vestire i pantaloncini ed il fazzolettone. Oggi alle 10,30 si terrà una messa di ringraziamento con il vescovo di Rimini monsignor Nicolò Anselmi nella chiesa di San Pio V. "Ricordo i primi anni del gruppo a Cattolica – spiega Lucio Codovilli, capo scout storico e fondatore – È stata un’emozione grandissima ed ora dopo 50 anni siamo ancora qui. Valori come la convidisione, la solidarietà, il rispetto dell’ambiente, il rispetto delle regole e molto altro ancora. Credo che oggi per i giovani il messaggio scout sia ancora attualissimo". Poi un anedotto: "Ero ragazzo e vidi a Savignano una squadriglia – conclude Codovilli – in fila per un gelato al bar, al fischio di chiamata del capo l’ultimo della fila, con il gelato appena comprato, lo gettò immediatamente per essere puntuale al raduno. Volevo essere parte di tutto questo ed eccomi ancora qua". Oggi nel pomeriggio verso le 17 al Palazzo del Turismo inaugurazione di una mostra fotografica con tante foto, alcune anche ingiallite ed in bianco e nero, a ricordare le amicizie, le imprese, le camminate, e le avventure che non sono mai finite.

Luca Pizzagalli