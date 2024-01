Arriva la Befana, a Riccione un grande palcoscenico diffuso tra musica e spettacoli

Nel ponte dell’Epifania Riccione torna a trasformarsi in un grande palcoscenico diffuso con musica, teatro dialettale, danza e intrattenimento per la festa della Befana. Si parte questa sera con ‘Gaudete, Il Natale, gli Alpini e la Romagna’ proposto dal Coro Stella Alpina diretto da Anna Tedaldi, alle 19 nella vecchia chiesa di San Martino. La rassegna ‘Dai cori al cuore’ continuerà domenica alle 18, con ‘La colonna sonora delle feste. Sinfonie d’inverno’. Sul palco in piazzale Ceccarini il Coro lirico Perla Verde di Riccione, diretto da Barbara Amaduzzi, che si fonde ai suoni dell’Orchestra di Fiati del Corpo bandistico di Mondaino diretto da Marco Tasini. Spazio alla rassegna di teatro dialettale ‘La Sgrignarèla’ che dall’Epifania si protrarrà fino al 17 febbraio. Nella sala Granturismo del Palazzo del turismo si parte alle 20,30 con ‘Bagnino Gastone’, opera in tre atti di Guido Lucchini interpretata da ‘Quei dal Funtanele’ insieme a Club service Round Table 49 mentre da domenica Famija Arciunesa proporrà la replica alle 15,30 (Info biglietti: 0541 643884-0541 607935).

Il 6 la Befana arriva puntuale a Riccione Paese. Dalle 15 alle 18 lungo corso Fratelli Cervi e le piazzette Matteotti e Parri si animeranno con l’energia coinvolgente delle performance di hip hop degli allievi di Riccione Dance Center. La simpatica vecchietta incontrerà i bambini e darà il via alla distribuzione delle calze piene di dolcetti distribuiti dalla Cri-Comitato locale. Durante il pomeriggio i bambini potranno divertirsi con la baby dance, il truccabimbi, il dj set con la musica del momento e le canzoni dei cartoni animati più amati mentre i negozi resteranno aperti per lo shopping dei saldi invernali. Al palacongressi e al palazzo del Turismo fino al 7 si procede a tutto ritmo con l’Mc Hip Hop Contest.