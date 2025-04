Arriva la Marathon sul viale Pinzon, ecco come cambia la viabilità

Bellaria: occhio alla viabilità. Domani mattina, infatti, la città sarà interessata dal passaggio della Rimini Marathon, con modifiche alla circolazione dalle 9.30 alle 12.30 circa. Se l’ingresso dei corridori è atteso sul lungomare Pinzon intorno alle 10.30, la loro uscita dal territorio è prevista verso le 12.30, in direzione Rimini, da via Tolemaide. Due ore di chiusure e divieti, dove le parole prudenza e collaborazione, faranno da padrone. Ecco che dalle 9.30 sarà chiuso al traffico viale Pinzon, tra via Agedabia e via Dei Saraceni. Sono coinvolti anche anche tratti delle vie Ferrarin, Pisani, del Bragozzo, Bixio, Castellabate, Garibaldi, Properzio, De Bernardi, Orazio, La Malfa, Moro, Dossetti, Berlinguer, Ruffilli, Aspromonte, Teano, Caprera, Lombardia, Piemonte e Quarto. Previsto infatti il divieto di sosta su entrambi i lati delle strade coinvolte. Sospese anche le corse del trasporto pubblico locale lungo le carreggiate interessate dalla manifestazione. Chi dovesse attraversare il circuito potrà farlo, in massima sicurezza, da viale Ennio, unico punto di passaggio attivo durante l’evento. Per coloro che fossero interessati il percorso è consultabile sulla mappa interattiva: shorturl.at/L0b4U.

a.d.t.