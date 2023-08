Arriva la MotoGp, ma Riccione resta ai box

Arriva la MotoGp e Riccione resta al palo. Ad oggi non sono previsti eventi collaterali in città nella settimana che porta al Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, dal 4 al 10 settembre. Mentre negli altri comuni e a San Marino si stanno allestendo iniziative o momenti che prevedono anche la presenza dei campioni delle due ruote, nulla risulta in quel di Riccione, ammettono gli organizzatori del Gran Premio. Sarebbe la prima volta dopo annate che hanno visto i piloti approdare in piazzale Roma davanti a migliaia di fan, moto rombanti, sfide sulla spiaggia, mostre di moto d’epoca e così via. Lo scorso anno con la giunta Angelini arrivata in corsa in giugno, Riccione aveva ospitato il Riders’ Tribe – Moto Gp official party, l’evento ufficiale di avvio della settimana della Moto Gp. L’iniziativa si era svolta al Cocoricò con i piloti delle scuderie. A seguire il The Box Hotel aveva ospitato la mostra Racing Woo-Doo curata da Aldo Drudi.

Le iniziative non vengono organizzate direttamente dal comitato promotore del Gran Premio. Sono i comuni e i soggetti che insistono sui territori a proporre progetti ed eventi. Alcune realtà lo hanno fatto per tempo. A Rimini verrà allestita una grande mostra per i 50 anni dalla scomparsa di Renzo Pasolini curata dal Motoclub che ne porta il nome. A Riccione il Cocoricò anche quest’anno farà ballare il circus della velocità, ma l’evento non si svolgerà sotto la Piramide, bensì al Misano world circuit andando a sommarsi agli eventi che il Comune misanese sta già organizzando all’Arena 58 in zona mare con due giornate di gare di ‘traverso’ e adrenalina fino a mezzanotte con la chiusura dei fuochi d’artificio la notte prima delle gare alla domenica. San Marino anche quest’anno vedrà i piloti salire fin sul Titano.

L’ex amministrazione Angelini, come gli altri municipi della costa, era in contatto con gli organizzatori per la costruzione di un palinsesto di iniziative, poi è arrivato il commissariamento. Al momento, oltre alla serata evento organizzata dal Cocoricò in trasferta nel circuito di Misano, i legami con la città passano per Aquafan che si è reso disponibile a ospitare una delle iniziative, ma bisognerebbe trovare chi realizza un progetto, cosa non semplice a un paio di settimane dalle gare. Il colosso Red Bull aveva fatto le prime valutazioni per realizzare un evento in città, ma a quanto emerge ha poi rimandato ogni decisione al prossimo anno.

Andrea Oliva