Arriva la neve Spalatori in azione

La neve è arrivata in alta Valmarecchia e in tutta la zona di Montecopiolo e Carpegna. Ieri mattina il maltempo ha coinvolto i comuni di Casteldelci, Badia Tedalda, Pennabilli, Sant’Agata Feltria e poi anche le zone più alte dei comuni di Novafeltria e Maiolo. A Montecopiolo la coltre bianca è caduta già da giovedì, a Carpegna da oggi sono aperte che le piste da bob e sci. I centimetri caduti sono ancora bassi, non hanno superato la ventina, ma i piani neve sono tutti attivi. Le Amministrazioni, in azione con gli appaltatori, hanno tenuto le strade pulite sin dalle prime ore della mattina. La preoccupazione più grande ora è legata al ghiaccio e alle basse temperature sul territorio fino a lunedì.