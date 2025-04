Arriva la Rimini Marathon: cambia la viabilità

Bellaria Igea Marina entra nel vivo della stagione dei grandi eventi. Con l’arrivo dell’estate vanno in scena tante manifestazioni che coinvolgeranno anche la città di Panzini con annesse modifiche della viabilità cittadina. Si parte la mattinata di domenica con il passaggio della Rimini marathon, attesa per le 10.30 circa, orario di ingresso sul lungomare Pinzon, e per le 12.30, quando i corridori torneranno verso Rimini passando per via Tolemaide. Le chiusure del traffico saranno in vigore però dalle 9.30 con l’interdizione di viale Pinzon nel tratto compreso tra via Agedabia e via Dei Saraceni. Tra gli altri provvedimenti legati all’evento sportivo ci sarà il divieto di sosta ambo i lati della strada sul lungomare di Igea Marina e lungo le vie Dei Saraceni, Ferrarin, Del Bragozzo, Properzio, De Bernardi, Orazio, Pisani, La Malfa, Moro, Dossetti, Berlinguer, Ruffilli, Aspromonte, Teano, Caprera, Lombardia, Piemonte, Quarto, Bixio, Castellabate e Garibaldi.

Negli stessi orari e fino al termine della manifestazione saranno sospese anche le corse dei bus di Start sulle strade interessante dalla maratona. La viabilità sarà modificata anche per lo svolgimento del convegno nazionale di Comunione e Liberazione, questa settimana alla Fiera di Rimini. L’indotto turistico dell’appuntamento, che farà alloggiare migliaia di partecipanti anche a Bellaria porterà per domani, sabato e domenica, il divieto di sosta ambo i lati della strada sulla via Calatafimi, nell’intero tratto compreso fra via Pertini e via Ennio, nonché nell’area di parcheggio per autobus di via Calatafimi a ridosso del sottopasso di via Pertini. Stesso provvedimento per l’area di parcheggio di piazza Falcone e Borsellino, lato mare di via Pertini. In vigore inoltre il divieto di sosta e fermata sulla banchina lato mare sulla via Colombo, nel tratto compreso fra via Rubicone e piazzale Kennedy escluso. Sul lungomare di Igea Marina, la temporanea interruzione della circolazione nella direttrice Rimini-Ravenna sarà circoscritta alle giornate e agli orari di arrivo e partenza degli autobus partecipanti al convegno. Misure speciali anche per il sabato di Pasqua. Il 19 aprile, per la gara ciclistica memorial Stelio Neri, dalle 9.30 alle 13.30 sarà momentaneamente sospesa la circolazione nelle vie Ennio, Bobbio, Ravenna, Orazio, Doria, Dandolo e Pisani, con divieto di sosta ambo i lati lungo le vie Ennio, Bobbio, Ravenna, Orazio, Doria, Dandolo e Pisani.