Arriva la ruspa, clima teso all’aerodromo

Sembrava la solita serata tranquilla quella di martedì a Torraccia. Almeno fino a quando, intorno alle 21.45, i residenti non hanno potuto non notare che un camion stava trasportando una ruspa verso l’aviosuperficie. In strada sono scesi immediatamente alcuni cittadini del Comitato civico Torraccia (comitato che si dice contrario all’ampliamento dell’aviosuperficie) che hanno bloccato la ’’corsa’’ di quella ruspa arrivata a Torraccia per i lavori di asfaltatura della pista dell’aerodromo. Lavori già messi a bilancio, insieme ad altri interventi, con relativo stanziamento di 3 milioni e mezzo di euro. L’aerodromo di Torraccia, utile ricordarlo, nelle ultime settimane è stato al centro delle cronache. Perché sull’aeroporto di San Marino c’è un progetto di ampliamento in fase di valutazione. Di questo il governo sta parlando, intensificando i rapporti, con l’Arabia Saudita per un prestito di 29 milioni di dollari a tasso agevolato per finanziare la nuova aviosuperficie. Progetto che ha fatto storcere il naso ai residenti che si sono riuniti in un comitato. "Un escavatore è arrivato in piena notte – scrivono sui social dal Comitato – Un atteggiamento di forza alquanto discutibile e inspiegabile considerando che non abbiamo ancora ricevuto dal governo risposte sulle richieste che abbiamo avanzato". Sul posto è arrivata una pattuglia della Guardia di Rocca e una della Gendarmeria. Ma poco dopo anche un rappresentante dell’Azienda autonoma di Stato per i Lavori pubblici e il segretario di Stato al Territorio, Stefano Canti. "Con il quale – rifersicono dal comitato – i cittadini hanno avuto un confronto acceso, ma rispettoso". E’ stato lo stesso ministro Canti, circa un’ora dopo il suo arrivo, a fermare lo scarico dell’escavatore, con il camion che ha invertito la rotta, tornando sui propri passi. Il ministro Canti, ha anche fissato un appuntamento per domani con i cittadini per approfondire la questione. "Vogliamo sapere cosa verrà fatto e come", ribadiscono. "Non è accettabile che una iniziativa interessante, venga trasformata in una cattedrale nel deserto per il capriccio di pochi che non vogliono confrontarsi con la cittadinanza", dicono da Repubblica Futura.