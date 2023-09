Arriva la stangata di fine estate. Lavoratori in nero e musica abusiva. Multe a ristoranti e chiringuiti

Bar sulla spiaggia, chiringuiti, ma anche ristoranti e locali sparsi tra la costa e l’entroterra riminese, trasformati in piccole discoteche a cielo aperto con dj-set e musica dal vivo non autorizzata. Sono in tutto tre le attività multate dal comando provinciale della Guardia di Finanza di Rimini, che negli ultimi giorni ha svolto una serie di controlli insieme agli ispettori della Siae. Tra i locali controllati c’è anche un ristorante di Villa Verucchio che, pur avendo organizzato una festa con deejay, non aveva provveduto a mettersi in regola con la licenza Siae per la riproduzione di brani musicali protetti dalla legge sul diritto d’autore. Ma la storia non finisce qui, perché i finanzieri hanno scoperto che nello stesso locale erano in servizio otto dipendenti, tra camerieri e addetti alla cucina, di cui tre totalmente ‘in nero’.

Gli accertamenti eseguiti dalle Fiamme gialle rientrano nell’ambito di una serie di controlli che i militari del comando provinciale di Rimini hanno svolto nel corso degli ultimi giorni in collaborazione con ispettori della Siae. Nel mirino sono finite diverse attività, tra bar e ristoranti, sparse tra l’entroterra riminese e la costa, inclusi chiringuiti e bar sulla spiaggia di Rimini che, complice il meteo favorevole di quest’ultimo scampolo di stagione, continuano ad attirare folle numerose. Locali che in alcuni casi si trasformano in vere e proprie discoteche a cielo aperto, pur in assenza delle necessarie autorizzazioni.

Per quanto riguarda il locale di Verucchio, nei confronti del gestore - oltre alla multa relativa alla mancata richiesta di licenza Siae - è scattata la maxi sanzione prevista per chi impiega lavoratori non in regola. Una sanzione che può arrivare a un massimo di 32mila e 400 euro. È partita inoltre nei suoi confronti la segnalazione all’ispettorato territoriale del Lavoro di Rimini.

Controlli dei finanzieri anche a Rimini, in due chiringuito sulla spiaggia, e a Coriano in un bar. Due locali che erano soliti svolgere attività musicali, ma privi di licenze, sono stati verbalizzati dagli ispettori Siae, mentre i finanzieri hanno proceduto alla verifica della regolare installazione del registratore di cassa. "Gli interventi eseguiti – si legge in una nota del comando provinciale della Guardia di finanza di Rimini – puntano a effettuare un controllo unitario, nel rispetto delle differenti prerogative e funzioni dei vari organi, valorizzando il coordinamento e la sinergia tra le diverse istituzioni, velocizzando e rendendo più efficaci i controlli stessi per contrastare l’omesso pagamento di diritti d’autore, l’evasione dei tributi e le violazioni alla normativa sulla disciplina degli spettacoli".