Arriva la stretta su circhi e luna park

Via libera in consiglio comunale a Santarcangelo alla variazione di bilancio, illustrata mercoledì. La manovra, passata con il voto contrario della minoranza, prevede l’aumento di circa 220mila euro sugli investimenti, necessari a far fronte alle eventuali maggiori spese per i lavori. Approvato poi il nuovo regolamento comunale per gli spettacoli viaggianti. Che prevede limiti più stringenti non solo per i luna park (in particolare su orari e decibel), ma anche per i circhi. Quelli con animali dovranno assicurare il rispetto di tutte le norme sulla salute e il benessere animale, comprese le indicazioni ministeriali, pena la revoca dell’autorizzazione.