Arriva la telecamera al semaforo tra la Flaminia e viale Campania

Altro giro di vite a Riccione su chi è solito infrangere il codice della strada. Per garantire sicurezza e ridurre il numero degli incidenti, una nuova telecamera è stata installata all’incrocio tra la Flaminia e viale Campania, un’altra sta per entrare in funzione tra i viali Romagna e Castrocaro. Si tratta di misure che rientrano nella riprogettazione della viabilità cittadina e nella strategia d’incremento della sicurezza stradale con particolare attenzione all’inosservanza della precedenza, all’occupazione delle corsie riservate e al mancato rispetto dei semafori. All’incrocio tra la Flaminia e viale Campania l’impianto è stato attivato ieri in via sperimentale. Tra una settimana entrerà poi in piena operatività, continuando a rilevare le violazioni di chi transita lungo la Flaminia, sia in direzione sud, che nord. Negli ultimi dieci anni qui sono stato registrati ventitre incidenti, dei quali solo tre nell’ultimo anno.

