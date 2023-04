Arriva la tregua in maggioranza ma la sindaca non farà dietrofront

Il ramoscello d’ulivo è stato presentato al tavolo della maggioranza, nella migliore delle tradizioni pasquali. Uniamo si è presentata alla riunione con i referenti politici della coalizione, ribadendo le proprie intenzioni di voler rimanere in maggioranza. Ad ascoltare William Casadei e Mauro Villa, in rappresentanza di Uniamo, c’era anche la sindaca Daniela Angelini. Non era presente invece la consigliera Valentina Villa (foto), che ha scatenato il caos in maggioranza.

Il primo round ha avuto il merito di ’congelare’ la situazione, porre una tregua e avviare così un percorso che un po’ tutti gli attori protagonisti vorrebbero portasse a non sconvolgere la coalizione di governo. Di certo i rimanenti partiti di maggioranza saranno molto meno inclini ora ad accettare le richieste di Uniamo. In altre parole assessorati e partecipate non saranno sul piatto. Casadei lo sa e non ha fatto alcuna richiesta. Prima di tutto va sanato il rapporto tra la sindaca e consigliera Villa, una strada tutta in salita. Nemmeno per un istante è sembrato che la sindaca potesse fare un passo indietro. La Angelini ha ufficialmente scomunicato la consigliera e non farà retromarcia. L’eventuale riavvicinamento potrebbe arrivare dalla stessa consigliera, ma non subito. Le parti si sono aggiornate a dopo la Pasqua, sperando che le colombe plachino le tensioni e avvenga un chiarimento.