Arriva l’estate, tornano le luminarie in stile natalizio

E’ Natale? No. Arriva l’estate. Ma tornano le luminarie dell’associazione Isola dei Platani. Non solo in centro. "Quest’anno a grande richiesta – spiegano i commercianti del ’salotto buono’ cittadino – saranno installate in nuove zone della città di Bellaria Igea Marina, dalla ditta Porfiriluce, luminarie con decoro a led e catenarie con lampade vintage a basso consumo, oltre a illuminare le nuove fioriere sospese recentemente installate". In quali zone? "Dal porto alla Cagnona commercianti, residenti e turisti saranno sempre più affascinati da un lungo percorso illuminato". Le luminarie venivano allestite in occasione delle feste, "ora invece i locali potranno usufruire di un allestimento per la stagione turistica".