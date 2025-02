"Arriva l’inceneritore?. Raggini dica la verità"

"Il sindaco di Poggio Torriana non organizza da tempo incontri pubblici con i cittadini. Tutto tace. Eppure girano voci sul progetto di un inceneritore a Ginestreto". E per capire come stanno veramente le cose Francesca Macchitella, ex assessore e da anni consigliera di minoranza, ha presentato un’interrogazione. "Dopo le elezioni – attacca – il sindaco Ronny Raggini (foto) non ha organizzato neanche un incontro con i cittadini. Chiediamo ora all’amministrazione risposte chiare ed esaustive, e un momento di confronto con i residenti sui temi dell’ambiente e del futuro della valle dell’Uso".