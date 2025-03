Arriva lo chef direttamente a casa. Ecco pronta la soluzione gourmet contro il nuovo codice della strada

Se cenare al ristorante misurando al millimetro il vino nel calice per superare l’alcoltest, fa perdere il gusto della serata, niente paura, "il ristorante viene a casa tua". E’ l’idea che ha avuto Mauro Vicario, chef di Azuki Sushi a Santarcangelo. A ridosso del Natale sono entrate in vigore le nuove regole del codice della strada, e le nuove misure conseguenti al superamento del tasso alcolemico hanno fatto venire i brividi a chi teme di vedersi sospendere la patente per un bicchiere in più.

Molti ristoranti hanno lamentato negli ultimi mesi una netta contrazione dei volumi di bevande alcoliche vendute ai clienti. Alcuni hanno pensato di regalare dei kit per misurare il tasso alcomelico, altri hanno presentato pacchetti con una notte in una struttura per smaltire il calice di vino.

Sta di fatto che se cenare non è più un momento spensierato ci sono anche clienti che rinunciano a prenotare. Il timore del nuovo codice della strada ha cominciato a scatenarsi dai giorni che hanno preceduto il Natale. In quello stesso periodo all’Azuki Sushi, Vicario metteva in piedi una lotteria per i clienti con un primo premio diverso dal solito. Non un buono o una cena speciale da consumarsi all’interno del locale in compagnia di amici, bensì una cena organizzata a casa del vincitore, con lo chef che prepara le pietanze per i commensali e le serve con tanto di descrizione.

"Mi piace il mio lavoro e i clienti lo sanno – premette Vicario -. Con le nuove regole al codice della strada oggi i clienti sono restii a concedersi un calice di vino. Così mi è venuto in mente di iniziare a sponsorizzare lo chef a domicilio". La lotteria di Natale è stato il principio. I vincitori, Fabio e Federica, hanno avuto la possibilità lunedì scorso di avere lo chef a domicilio. E’ stata una serata spensierata vissuta in casa con alcuni amici, gustando una degustazione di temaki, gyoza e uramaki misti. Ed ora Mauro Vicario non si vuole fermare.

"Ritengo che la soluzione dello chef a domicilio possa essere molto apprezzata dalle persone. C’è anche chi vuole organizzare feste di compleanno o situazioni simili. Certamente il tutto dovrà essere strutturato nel migliore dei modi perché bisogna gestire il personale e garantire il servizio del locale. Noi nel menù ‘casalingo’ proporremo le nostre specialità ed anche una selezione di bollicine e sakè".

Con la prima cena a domicilio il ristorante clementino ha rotto il ghiaccio. D’ora in poi le cene in ‘trasferta’ saranno inserite nel nuovo menù. "Con i nostri clienti già ne parlavo in precedenza, e questa proposta destava un certo interesse". Poi è arrivato il nuovo codice della strada ed ora "andremo a proporre alle persone lo chef a domicilio".

Andrea Oliva